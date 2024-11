F1 GP Las Vegas Vasseur | Direttiva per il fondo? Una protesta ci avrebbe impegnato tutto il weekend

Leggi su Sportface.it

La Ferrari non hato per la scelta della FIA di pubblicare unasulpiatto. Il team principal Fredericha spiegato questa decisione al termine delle prove libere del GP di Las: “Se avessi scelto quella direzione avrei dovuto imbarcarmi in un lotta lungail. Considerando la situazione è meglio rimanere concentrati sul lavoro, senza farci condizionare dalle situazioni esterne“. F1 GP Las: “per il? Unaciil” SportFace.