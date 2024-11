Iltempo.it - Ezio Greggio smentisce le voci: "Torno a Striscia la notizia"

è pronto a tornare a "la". E tutti, da settimane, si chiedono quando lo storico conduttore del Tg satirico di Antonio Ricci. In un'intervista a La Stampa,rassicura il pubblico e parla del riin tv. "Tornerò con Iacchetti a dicembre per due mesi e mezzo", spiega. Poi parla del cinema, la sua più grande passione. "Il cinema italiano sta facendo bene nella commedia e nel dramma e deve essere aiutato: lancio un appello al ministro Giuli, la politica deve essere vicina al cinema", spiega, 70 anni e 40 di carriera alle spalle. Cinema, televisione, teatro: nella sua vita ha fatto divertire intere generazioni. Le sue battute sono diventate un vero e proprio must. A Montecarlo è tutto pronto per il suo Monte-Carlo Film Festival de la Comédie (27-30 novembre), giunto alla 21ª edizione e presieduto da Anne Brochet con ospiti quali Giuseppe Tornatore, Salvatore Esposito, Andrea Ferreol e Paola Minaccioni.