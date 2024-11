Infobetting.com - Everton-Brentford (sabato 23 novembre 2024 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

non giocano le coppe europee dunque non ci sono ragionamenti particolari da fare. Le Bees hanno sei punti in classifica in più dei Toffees con questi ultimi che hanno fatto solo due punti nelle ultime tre giornate con un calendario abbordabile, e con il poco invidiabile primato di aver concesso al derelitto .InfoBetting: Scommesse Sportive e