Europei curling Lohja 2024 maschili e femminili | tutti i risultati e le classifiche

Leggi su Sportface.it

e ledei Campionatidi, di scena a(Finlandia) da sabato 16 a sabato 23 novembre. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Mattia Giovanella ed Alberto Zisa, reduci dalla semifinale raggiunta in Canada nella seconda tappa del Grand Slam, vanno a caccia di grandi prestazioni per centrare la quinta medaglia continentale (dopo i bronzi del 1979, 2018, 2021 e 2022). Le azzurre Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei ed Elena Antonia Mathis proveranno invece a conquistare il sesto podio della storia, dopo lo splendido argento dello scorso anno. Ecco, di seguito, il risultato di tutte le partite e ledei gironi aggiornati in tempo reale.IL REGOLAMENTO E LA FORMULACALENDARIOMASCHILE: DATE, ORARI E TVCALENDARIOFEMMINILE: DATE, ORARI E TVDONNESABATO 16 NOVEMBRESESSIONE 1 – Ore 8:00Svezia-Scozia 8-5Turchia-Norvegia 6-10Italia-Lituania 11-4Svizzera-Danimarca 4-2Ungheria-Estonia 10-6SESSIONE 2 – Ore 18:30Norvegia-Svizzera 4-9Scozia-DanimarcaUngheria-Svezia 8-10Estonia-Lituania 10-7Turchia-Italia 7-11DOMENICA 17 NOVEMBRESESSIONE 3 – Ore 13:00Lituania-Turchia 4-12Svezia-Estonia 8-2Scozia-Svizzera 1-8Italia-Ungheria 9-6Norvegia-Danimarca 4-11LUNEDI’ 18 NOVEMBRESESSIONE 4 – Ore 8:00Danimarca-Ungheria 8-1Italia-Svizzera 6-7Estonia-Norvegia 3-9Lituania-Svezia 5-8Scozia-Turchia 4-5SESSIONE 5 – Ore 15:00Italia-Norvegia 7-6Ungheria-Scozia 3-9Svezia-Danimarca 7-5Turchia-Estonia 5-4Svizzera-Lituania 8-7MARTEDI’ 19 NOVEMBRESESSIONE 6 – Ore 8:00Ungheria-Lituania 6-8Norvegia-Svezia 6-8Svizzera-Turchia 10-4Danimarca-Italia 5-6Estonia-Scozia 1-8SESSIONE 7 – Ore 18:00Turchia-Danimarca 7-8Estonia-Italia 6-12Lituania-Scozia 2-9Ungheria-Norvegia 5-9Svezia-Svizzera 5-7MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRESESSIONE 8 – Ore 13:00Scozia-Italia 9-5Svizzera-Ungheria 13-1Danimarca-Estonia 9-4Svezia-Turchia 5-7Lituania-Norvegia 1-9GIOVEDI’ 21 NOVEMBRESESSIONE 9 – Ore 8:00Svizzera-Estonia 6-5Danimarca-Lituania 9-2Turchia-Ungheria 12-2Norvegia-Scozia 4-5Italia-Svezia 4-8SEMIFINALI – Ore 18:00Svezia-Scozia 6-4Italia-Svizzera 3-7UOMINISABATO 16 NOVEMBRESESSIONE 1 – Ore 13:30Inghilterra-Italia 3-8Austria-Svizzera 1-7Germania-Norvegia 4-8Svezia-Repubblica Ceca 9-6 Olanda-Scozia 6-8DOMENICA 17 NOVEMBRESESSIONE 2 – Ore 8:00Svizzera-Svezia 6-5Italia-Repubblica Ceca 8-7Olanda-Inghilterra 7-5Scozia-Norvegia 6-5Austria-Germania 2-10SESSIONE 3 – Ore 18:00Norvegia-Austria 7-2Inghilterra-Scozia 1-8Italia-Svezia 3-7Germania-Olanda 9-5Svizzera-Repubblica Ceca 10-7LUNEDI’ 18 NOVEMBRESESSIONE 4 – Ore 11:00Repubblica Ceca-Olanda 10-7Germania-Svezia 6-5Scozia-Svizzera 7-6Norvegia-Inghilterra 9-4Italia-Austria 6-4SESSIONE 5 – Ore 19:00Germania-Svizzera 9-3Olanda-Italia 6-11 Inghilterra-Repubblica Ceca 5-12Austria-Scozia 2-10Svezia-Norvegia 9-8MARTEDI’ 19 NOVEMBRESESSIONE 6 – Ore 13:00Olanda-Norvegia 9-7Svizzera-Inghilterra 11-1Svezia-Austria 7-6Repubblica Ceca-Germania 6-8Scozia-Italia 7-10MERCOLEDI’ 20 NOVEMBRESESSIONE 7 – Ore 8:00Austria-Repubblica Ceca 9-8Scozia-Germania 12-5Norvegia-Italia 10-7Olanda-Svizzera 6-8 Inghilterra-Svezia 3-8SESSIONE 8 – Ore 18:00Italia-Germania 8-5Svezia-Olanda 9-6Repubblica Ceca-Scozia 2-10Inghilterra-Austria 2-7Norvegia-Svizzera 10-5GIOVEDI’ 21 NOVEMBRESESSIONE 9 – Ore 13:00Svezia-Scozia 7-11Repubblica Ceca-Norvegia 3-5Austria-Olanda 8-6Svizzera-Italia 7-4Germania-Inghilterra 10-2VENERDI’ 22 NOVEMBRESEMIFINALI – Ore 09:00Germania-Norvegia 8-2Scozia-Svizzera 10-8Ledei gironiDONNESvizzera 9V-0PSvezia 7V-2PScozia 6V-3PItalia 6V-3PDanimarca 5V-4PTurchia 5V-4PNorvegia 4V-5PLituania 1V-8PEstonia 1V-8PUngheria 1V-8PUOMINIScozia 8V-1PNorvegia 6V-3PGermania 6V-3PSvizzera 6V-3PSvezia 6V-3PItalia 6V-3PAustria 3V-6PRepubblica Ceca 2V-7POlanda 2V-7PInghilterra 0V-9Pe leSportFace.