Agrigentonotizie.it - "Estorsione mafiosa per impedire apertura di un'officina": confermati tutti gli arresti

Ordinanza cautelare in carcere definitiva: la Cassazione conferma il provvedimento restrittivo pure per il 74enne di Canicattì Antonio Maira, accusato dicon metodo mafioso insieme ad altri due indagati, arrestati lo scorso 9 luglio.IL FATTO. "Quel magazzino non si deve affittare".