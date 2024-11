Quotidiano.net - Esecuzione in Alabama, la terza per inalazione di azoto

Un uomo condannato a morte per l'omicidio, trent'anni fa, di un autostoppista in, nel sud degli Stati Uniti, è stato giustiziato mediantedi, un metodo relativamente nuovo, utilizzato per lavolta nel mondo. "L'ha utilizzato con successo l'ipossia dell'per l'di Carey Grayson", ha dichiarato in una nota il procuratore generale dello Stato Steve Marshall. Come nelle due precedenti esecuzioni mediantedi, a febbraio e settembre - entrambe in- gli esperti delle Nazioni Unite hanno avvertito che questo metodo potrebbe costituire una forma di "tortura", ritenendo che sia "vietato dal diritto internazionale". Secondo i media presenti all', Carey Grayson ha scosso la testa da una parte e dall'altra quando il gas ha cominciato a diffondersi attraverso la maschera sul suo viso.