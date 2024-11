Romatoday.it - 'Er Miliardero' e i 60mila euro di cocaina comprati dalla banda di Ostia

Leggi su Romatoday.it

Alessandro Capriotti, detto 'Er', o 'Er Fornaro', è un nome noto a Roma, almeno in quella criminale. Il suo nome, già menzionato durante le indagini per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come 'Diabolik', è di nuovo balzato agli onori della cronaca all'alba di mercoledì 20.