Superguidatv.it - Endless Love, replica puntate serali 21 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Doppio appuntamento stasera – giovedì 21– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 303 e 304 in.Nihan, Kemal e Zehir fanno irruzione nell’abitazione di Gurcan, solo per scoprire che qualcuno ha già raggiunto l’uomo prima di loro. Tarik lo ha preso in ostaggio.Con un astuto stratagemma, Emir convince Asu e Tufan a entrare in una vecchia fabbrica di scarpe. Qui, una macchina con i freni guasti diventa lo strumento della sua vendetta contro Asu.