Casertanews.it - Eduscopio 2024: ecco le migliori scuole della provincia di Caserta

Leggi su Casertanews.it

Giannone diper il classico e il Pizzi di Capua per lo scientifico (e non solo) mentre il Siani di Aversa è il miglior liceo Linguistico. Sono queste leche sono in vetta alle graduatorieli di, il gruppo di lavoroFondazione Agnelli, coordinato da Martino.