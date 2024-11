Ilgiorno.it - Edoardo Stoppa dalla tv a Cascina Cassino Po. Vinto il bando per un centro enogastronomico

Leggi su Ilgiorno.it

"Desideriamo portare linfa vitale a un posto meraviglioso, che merita di essere rilanciato aldella scena". Questo il commento di, volto noto della tv e presidente della società benefit milanese Avenir Factory srl, appena ha saputo di essersi aggiudicato ildel Comune per la conduzione dellaPo: qui sorgerà uninnovativo per la promozione dei prodotti tipici locali attraverso la formazione, l’accoglienza e la ristorazione. Sarà il raggruppamento temporaneo di imprese, guidato dal reporter e conduttore televisivo, a realizzare il progetto nella porzione d’immobile di proprietà comunale. "Siamo molto felici che la nostra proposta sia stata accolta - ha aggiunto- perché dimostra l’apprezzamento per un piano che integra realtà locali preesistenti con altre milanesi, tra cui alcune in cui siamo attivi io e mia moglie Juliana Moreira, nonché Paolo Cereda, imprenditore fondatore di Trovaprezzi".