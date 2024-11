Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 12^ giornata

Leggi su .com

K Sport Montecchio-Chiesanuova sfida da brividi. La Maceratese attende l’Osimana, che sarà orfana dei propri supporters per via del divieto riservato ai residenti di Ancona e provincia predisposto dalla prefettura per l’occasione. Monturano Campiglione-Portuali match clou nelle retrovie.Vallesina 22 novembre 2024 –Così come posto all’orizzonte, il calendario dell’Marche, diventa più allettante che mai. Per la dodicesimadi campionato, la capolista Chiesanuova sonderà il terreno del K Sport Montecchio per capire se, così come avvenne la passata stagione più o meno a cavallo dello stesso periodo dell’anno, su questo potrà continuare a tastare i braccioli scintillanti del prossimo trono da regina d’inverno. L’incrocio più spericolato del turno alle porte, si giocherà alle 14.