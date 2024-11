Bresciatoday.it - È bresciano l'albero di Natale che giganteggia davanti al Duomo di Milano

Leggi su Bresciatoday.it

Sarà l'indiscusso protagonista delle festività in arrivo, per il prossimo mese e mezzo e anche oltre: è il nuovo e maestosodiche in questi giorni è stato posizionato – come da tradizione – di fronte aldi. Orgoglio nostrano: l'in questione ha origini bresciane.