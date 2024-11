Iltempo.it - Due razzi sulla base Unifil in Libano: feriti i militari italiani

Laitaliana di Shama, situata nel sud del, è stata colpita da duelanciati dall'interno del territorio libanese. Secondo le prime ricostruzioni, gli ordigni potrebbero essere riconducibili a Hezbollah, come svelato da Rainews24. L'attacco ha provocato il ferimento lieve di quattro, impegnati nella missione di pace nell'area, dove si è scatenata una guerra tra gli stessi miliziani filo-Iran e Israele. L'episodio segue di pochi giorni un altro bombardamentostessa, in cui altri cinque soldatierano rimasti coinvolti, finendo sotto osservazione medica nella struttura sanitaria presente sul sito. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha espresso preoccupazione e indignazione per la ripetizione di questi attacchi, definendoli "inaccettabili".