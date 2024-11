Lecceprima.it - Due giovanissimi U8 leccesi al Mondiale di scacchi di categoria a Montesilvano

Leggi su Lecceprima.it

Sono ben due ifra i cinque partecipanti dalla Puglia al FIDE World Cadet Chess, che si sta svolgendo in questi giorni a, in Abruzzo. Fra i 702 partecipanti, la campionessa regionale pugliese in carica per laU8 Rollo Elisa e il più piccino della compagine pugliese.