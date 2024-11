Oasport.it - Dove vedere in tv Islanda-Italia oggi di basket: orario, canale esatto, streaming

Leggi su Oasport.it

contro: ricomincia da qui, da Reykjavik, il cammino delle qualificazioni agli Europei 2025 da parte degli azzurri di Gianmarco Pozzecco. Prima uscita ufficiale, quella della squadra tricolore, dopo il Preolimpico, e anche di piuttosto difficile maniera.Capita, infatti, che dei 15 originariamente convocati dal Poz tre (Petrucelli, Niang e Casarin) si siano infortunati e un quarto, Flaccadori, sia stato richiamato per emergenza guai fisici dall’Olimpia Milano in chiave Eurolega. Sono rimasti così in 11, in attesa che sabato arrivi il “liberi tutti” per i giocatori di Eurolega, disponibili per lunedì. Anche l’ha i suoi problemi, con Hermannsson che è fuori per infortunio. Ed è la migliore delle speranze islandesi, comunque intatte a causa della buona qualità del roster.