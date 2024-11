Anteprima24.it - Domenica 1 dicembre Open day per il rilascio della carta di identità elettronica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutosi terrà unDay dedicato aldi(CIE). Gli uffici anagrafici comunali, ubicati in Piazzale Iannelli, osserveranno infatti un’apertura straordinaria dalle ore 9:00 alle ore 12:00.Per ottenere ildel documento in tale giornata sarà richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimentodisponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.itCom’è noto, il servizio aggiuntivo vuole essere un modo per avvicinare gli uffici alla cittadinanza, permettendo di ottenere il documento di riconoscimento a tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.