Dl Fiscale dal concordato preventivo al canone Rai | le proposte al vaglio del Senato

La votazione degli emendamenti in commissione Bilancio entrerà nel vivo lunedì La riapertura al 12 dicembre del, il bonus da 100 euro, ma anche le liste d'attesa della sanità e le autostrade dello Stato. Non solo fisco, ma anche misure economiche per riassegnare al 2025 risorse altrimenti perse, negli emendamenti al decreto collegato .