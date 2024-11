Palermotoday.it - "Disarmiamo il patriarcato": l'onda fucsia pronta a invadere Palermo

Leggi su Palermotoday.it

il": con questo slogan il movimento 'Non Una di Meno' si appresta a scendere in piazza domani in occasione della Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne e di genere. Due i cortei previsti, uno a Roma, l'altro a. "Sarà marea transfemminista.