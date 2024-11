Digitale un robot per gestire siti nucleari | l’Enea nel progetto europeo Cleandem

Leggi su Ildenaro.it

Un ‘gemello’, ovvero una piattaformaica senza pilota, per promuovere una svolta tecnologica nel campo delle operazioni di disattivazione e dismissione didove, ad oggi, l’intervento umano è ancora necessario. E’ un, ‘’, in cui sono coinvolti undici Paesi e a cui ha partecipato anche, e che consente anche di formare il personale. Ilprevede l’utilizzo di una piattaformaica senza pilota Ugv (Unmanned ground vehicle platform) – si legge sul periodico Eneainform@ – “per studiare i, progettare le attività necessarie, curare il training degli operatori e la gestione complessiva delle attività di D&D (disattivazione e dismissione). L’obiettivo è di risparmiare tempo, abbattere i costi, ridurre l’impatto ambientale e limitare al minimo l’intervento umano per migliorare la sicurezza dei lavoratori e della popolazione”, sottolinea Luigi Lepore, ricercatore del Laboratorio Caratterizzazione radiologica e gestione rifiuti radioattivi, responsabile delper Enea.