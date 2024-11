Ilrestodelcarlino.it - Detenuto tenta di farla finita: salvato in extremis

Undel carcere di Barcaglione hato il suicidio, mercoledì pomeriggio, impiccandosi con un laccio alle sbarre della finestra del bagno della cella. L’uomo, 45 anni, italiano, è statoindalla polizia penitenziaria che si è accorta in tempo entrando nella cella e tagliando il cappio. Adagiato ila terra i poliziotti hanno iniziato a fargli le manovre per rianimarlo perché il 45enne non respirava più. Chiesto anche l’intervento del 118. Dopo le manovre salvavita ha ripreso a respirare autonomamente. Il personale sanitario, nel frattempo sopraggiunto, lo hanno caricato in ambulanza e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per accertamenti. Fino a ieri ilera ancora in ospedale, in osservazione. Non ha saputo spiegare i motivi del gesto e non aveva lasciato messaggi.