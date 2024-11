Lapresse.it - Crisi climatica al primo posto nella classifica mondiale sui rischi futuri

alsui. Questo quanto emerge dal Future risks report, pubblicato dal gruppo Axa, un’indagine globale suiemergenti realizzata in collaborazione con Ipsos che ha intervistato oltre 3mila esperti in 50 Paesi e circa 20mila cittadini da 15 Paesi per comprendere e valutare la percezione della minaccia e dell’impatto sull’intera società.I cambiamenti climatici si confermano al top per il terzo anno consecutivo in tutti i Paesi. Al secondo, l’instabilità geopolitica, in coerenza con lo scenario di attualità e con maggiore evidenza nelle macroregioni interessate da conflitti (Medio Oriente e Europa), dove la percezione delo è evidentemente più alta. Scalano di un, ma restanotop 3, icyber, a loro volta connessi con l’instabilità geopolitica ma anche con ilegati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dei big data.