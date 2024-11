Liberoquotidiano.it - Criptovalute, Teng (Binance): "Ue mercato estremamente importante per noi"

Roma, 22 nov. - (Adnkronos) - "L'Unione europea è unper noi: continueremo a investire in quest'area. L'Italia è una giurisdizione che desideriamo supportare, è un Paese straordinario che amo particolarmente anche per la sua cultura”. Così Richard, Ceo di, all'Adnkronos, in occasione della sua prima visita in Italia, traccia un bilancio del suo primo anno alla guida del più grande ecosistema blockchain ed exchange dial mondo. ( VIDEO )Per “ilglobale delle- ha proseguito - il 2024 è stato un anno fondamentale, segnato dall'approvazione del Bitcoin ETF all'inizio dell'anno negli Stati Uniti e, successivamente, in molte altre parti del mondo, come Brasile, Canada, Hong Kong, Australia, e così via. Quest'anno abbiamo assistito a un crescente interesse da parte di molte istituzioni, tra cui colossi come BlackRock, Fidelity e Charles Schwab.