Ilgiornaleditalia.it - Credito Sportivo e Culturale, Quintieri confermato presidente

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Antonella Baldino designata alla carica di amministratore delegato. ROMA - Beniaminoè statodell'Istituto per ildall'Assemblea dei Soci che si è riunita e ha nominato i nuovi Organi Sociali, a seguito della trasformazione in Società per