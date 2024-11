Napolitoday.it - Coppia di truffatori napoletani scoperti a causa dell'accento

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Chiusi-Chianciano Terme hanno arrestato in flagranza di reato per tentata truffa in concorso per l'acquisto di un Rolex un uomo di 44 anni e denunciato la presunta complice di 23 anni, entrambi italiani. I poliziotti, impiegati in servizio di.