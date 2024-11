Coppa del Mondo di Fioretto Maschile nove azzurri in tabellone principale | domani per le finali

Leggi su Ilfaroonline.it

Tunisi, 22mbre 2024 – Nella seconda giornata dideldia Tunisi sono 9 glidel CT Stefano Cerioni ad aver centrato la qualificazione per ildi.Già ammessi, grazie alla posizione nel ranking, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi ed Edoardo Luperi. Grazie ad un’ottima fase a gironi hanno raggiunto la giornata clou anche Damiano Di Veroli e Davide Filippi con un percorso netto così come Tommaso Martini, Giuseppe Franzoni e Giulio Lombardi in virtù di cinque vittorie ed una sconfitta. Si è fermata, invece, la corsa di Alessio Di Tommaso, Federico Pistorio e Damiano Rosatelli nel match decisivo della giornata.la terza giornata delladeldia Tunisi con 19in pedana: 10 nella competizione femminile (Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini, Francesca Palumbo, Anna Cristino, Erica Cipressa, Camilla Mancini, Aurora Grandis e Martina Sinigalia) e i 9 della garache oggi si sono garantiti il posto tra i 64 chesi contenderanno la prima gara internazionale della stagione.