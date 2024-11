.com - Coppa Davis, Italia-Argentina 2-1: azzurri in semifinale con doppio Sinner-Berrettini

(Adnkronos) –L’vola indi. Glihanno battuto in rimonta l’2-1 nei quarti finale, oggi 21 novembre 2024, grazie alla vittoria decisiva delformato da Jannike Matteo, che hanno superato i due specialisti Andres Molteni e Maximo Gonzalez in due set con il punteggio di 6-4, 7-5. L’Albiceleste si era portata in vantaggio grazie alla vittoria di Francisco Cerundolo, che aveva superato in due set Lorenzo Musetti nel primo singolare 6-4, 6-1. Ci ha pensato poi il numero uno del mondo a pareggiare i conti:ha vinto infatti il suo singolare contro Sebastian Baez, battuto in due set con il punteggio di 6-2, 6-1. Ora in, in programma sabato 23 novembre, gliaffronteranno l’Australia. La partenza è complicata per gli, che in avvio faticano a tenere il servizio contro gli specialisti argentini.