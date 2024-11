Coppa Davis 2024 | l’Olanda vola in finale Germani sconfitta da Griekspoor e van de Zandschulp

Leggi su Sportface.it

scrive la storia ed è indiper la prima volta nella sua storia. Sul cemento indoor del Martin Carpena di Malaga, gli Oranje hanno sconfitto per 2-0 laa grazie alle due vittorie in singolare, e ora attendono una tra Italia e Australia. A dare il primo punto alla sua nazionale è stato Botic van de, che ha sconfitto in tre set dopo una lunga battaglia Daniel Altmaier: 6-4 6-7(12) 6-3 il punteggio in due ore e 38 minuti. Decisiva poi è la vittoria di Tallonin rimonta ai danni di Jan-Lennard Struff per 6-7(4) 7-5 6-4 in un’ora e 55 minuti di gioco. Prova splendida dial servizio, come testimoniano i 25 ace e l’83% di punti con la prima.TABELLONE E RISULTATIImpresa dunque della nazionale olandese, che scrive così la pagina più bella della storia del suo tennis grazie ad un percorso straordinario: a febbraio infatti gli Oranje avevano rischiato l’eliminazione contro la Svizzera, poi a settembre si sono qualificati grazie alla differenza set sul Brasile.