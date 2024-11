Anteprima24.it - Contrasto ai reati ambientali: sequestrato un opificio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, nell’ambito di controlli volti alla prevenzione e repressione deiin materia ambientale, hanno messo i sigilli a un’azienda operante in un comune dell’Alta Irpinia, per mancanza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività.Nello specifico, i militari operanti, in sinergia con i colleghi dell’Arma competente per territorio, hanno accertato che una donna cinquantacinquenne, in qualità di amministratore di una società dedita alla lavorazione di materiale plastico rinforzato e suoi derivati, esercitava l’attività industriale in assenza dell’obbligatoria Autorizzazione Unica Ambientale.Pertanto, alla luce dell’evidenze emerse, l’amministratrice è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e l’attività è stata sottoposta a sequestro.