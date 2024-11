Avellinotoday.it - Contrasto ai reati ambientali: sequestrato un opificio dell'Alta Irpinia

Leggi su Avellinotoday.it

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, nell’ambito di controlli volti alla prevenzione e repressione deiin materia ambientale, hanno messo i sigilli a un’azienda operante in un comune, per mancanza dei requisiti minimi per l’esercizio’attività.