Consorzio Leonardo travolgente. Dominata (87-60) la Virtus Siena

Secondo successo di fila e quarto posto a quota 12 nella classifica del campionato di serie B Interregionale per ilServizi e Lavori. Nel turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del girone di andata, la squadra quarratina ha surclassato, col punteggio di 87-60, la Stosaal PalaMelo. Il miglior marcatore è di nuovo Molteni (nella foto) con 18 punti, seguito da Regoli. In doppia cifra pure Angelucci, Calabrese e Tiberti. Partita in controllo già nel primo quarto (28-16). Doppia cifra di vantaggio confermata all’intervallo. Al rientro in campo partita spaccata fino al +22. Calabrese continua a martellare e nel finale c’è gloria anche per Babovic, che va a referto con 2 punti. I mobilieri dilagano e perè davvero notte fonda. Dany Basket Quarrata – Stosa87-60 (28-16, 42-32, 63-46).