Conor McGregor condannato per aggressione sessuale | dovrà pagare un maxi risarcimento

Il fatto risale a dicembre 2018, la sentenza è arrivata dopo oltre 6 ore di camera di consiglio. L'ex campione MMA ha annunciato ricorso in appello, la querelante: "Se ti succede qualcosa, non importa chi ti ha fatto del male e non avere paura, lo devi denunciare così che la giustizia possa fare il suo corso".