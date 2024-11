Quotidiano.net - Confindustria: Pmi Day, in 50mila a incontri imprese-giovani

Leggi su Quotidiano.net

Alla quindicesima edizione, la 'Giornata Nazionale delle Piccole e Medie', organizzata da Piccola Industriainsieme alle associazioni del sistema di via dell'Astronomia, parte "con una serie di iniziative messe in campo in tutte le regioni, programmate anche in altre date. 1.250 lecoinvolte, circa 700 le scuole medie e superiori e oltrei partecipanti. In campo - spiega una nota - tutte le associazioni territoriali del Sistema che hanno aderito all'iniziativa insieme a Federchimica e Assosistema". Dal 2010, anno di nascita della manifestazione, le pmi dihanno aperto le loro porte complessivamente a più di 5ragazzi. "Continuiamo da mesi a perdere produzione industriale. E' arrivato il momento di agire: accelerare sull'innovazione e rinnovare il modello manifatturiero italiano ed europeo - sottolinea Giovanni Baroni, presidente della Piccola Industria di-.