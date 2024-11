Laverita.info - Con il ricatto dell’ordine si censura la destra

Leggi su Laverita.info

No al corteo dei giovani di CasaPound a Milano e alla presentazione di un libro della Totolo in Toscana con la scusa dei possibili scontri. Una deriva pericolosa: basta che gli antifascisti minaccino rappresaglie per negare il diritto di parola a chi non è gradito.