Firenzetoday.it - Como-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Firenzetoday.it

Dopo la terza e ultima sosta di quest'anno, la Serie A è pronta a tornare in campo. Lariprende il proprio cammino domenica 24 novembre alle 15 contro ilallo stadio Senigaglia. Secondi in classifica con 25 punti e reduce da ben sei vittorie di fila in campionato, la squadra di.