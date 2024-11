Fanpage.it - Com’è fatto il primo panettone a base di farina di grilli: contiene cioccolato e grilli caramellati

Leggi su Fanpage.it

In una storica pasticceria della provincia di Torino è stato messo in vendita ildidi. Al di là dei gusti personali, questo alimento è stato autorizzato dall'Efsa, l'autorità europea che si occupa di sicurezza alimentare, e non rappresenta in nessun modo un rischio per chi lo consuma.