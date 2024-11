Feedpress.me - Colpita base Unifil in Libano, feriti quattro militari italiani: due razzi lanciati da Hezbollah

Leggi su Feedpress.me

della missionesono rimasti lievementedopo che lanel sud deldove si trovavano è stata. I, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non sarebbero in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Team diandrà a breve nellaitaliana di Shama inper verificare.