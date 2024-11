Colpita base Unifil feriti 4 italiani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.40 Quattro militaridella missionesono rimastidopo che è statalain cui si trovavano, nel Sud del Libano. I quattro non sarebbero in pericolo di vita, secondo fonti di governo. Sono in corso indagini per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Martedì scorso alcuni razzi avevano colpito il quartier generale italiano di Shama.I razzi sarebbero in dotazione di Hezbollah. Cinque militari erano finiti sotto osservazione.