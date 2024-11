Livornotoday.it - Collinaia, accusa un malore davanti ai familiari: grave 54enne

Leggi su Livornotoday.it

Sono gravi le condizioni di unlivornese che intorno alle 22 di ieri, giovedì 21 novembre, hato unmentre si trovava nella sua abitazione in via Galimberti in compagnia dei propri. Sono stati proprio questi ultimi che, intuita la gravità della situazione, hanno.