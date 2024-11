Clima manca intesa | negoziato prosegue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.30 Non c'è ancora l'accordo alla Cop29. La bozza disul finanziamento ai Paesi poveri per affrontare il cambiamentotico scontenta tutti, dall' Africa alle piccole isole. Si continua dunque a lavorare al vertice Onu a Baku, che avrebbe dovuto concludersi stasera, per apportare modifiche al testo. L'assemblea plenaria è stata rinviata a domani: nella notte proseguono i negoziati. I Paesi ricchi offrono 250 miliardi di dollari l'anno entro il 2035.