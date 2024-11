Cinema, al TFF Muti e Placido a sostegno della ricerca sul cancro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 22 nov. (askanews) – Ornellae Michelesaranno insieme al Torino Film Festival per presentare una pietra miliareloro carriera, “Romanzo Popolare” di Mario Monicelli, per cui hanno condiviso il set cinquant’anni fa e che ha regalato loro un enorme successo. Primaproiezione, il 26 novembre alle ore 18 alRomano, ai due divi sarà consegnata il premio StellaMole. Una serata a favoreFondazione Piemontese per lasul– presieduta da Allegra Agnelli – per sostenere le attività di cura esuldell’Istituto di Candiolo – IRCCS, a cui Il Torino Film Festival devolverà l’intero incasso dell’evento. Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale deldi Torino e si svolge con il contributo del MinisteroCultura Direzione Generalee Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.