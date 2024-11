Romadailynews.it - Cina: ferrovie gestiscono 73.000t di pacchi in periodo del “Doppio 11”

Pechino, 22 nov – (Xinhua) – Il settore ferroviario cinese ha trasportato 73.000 tonnellate dinei primi 20 giorni di novembre, grazie all’avvio di servizi di trasporto ferroviario espresso per far fronte all’alta stagione dello shopping online per il “11”, con un aumento del 7,4% su base annua, hanno mostrato ieri i dati forniti da China Railway. Agenzia Xinhua