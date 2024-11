Fanpage.it - “Ci trucchiamo ma siamo sempre belle”: la lezione di body positive di una mamma alla figlia piccola

Per evitare che l'ossessione per l'esteriorità prevalesse sull'autostima della, l'americana Maggie Katz ha iniziato a parlare ad alta voce durante i giochi davanti allo specchio con la bimba, sottolineando come trucchi e creme siano solo accessori che non determinano in alcun modo l'aspetto o il valore di una persona.