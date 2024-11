Ilfoglio.it - Chi è Pam Biondi. Cinque cose da sapere sulla nuova procuratrice generale scelta da Trump

Donaldha scelto Pam Bondi per guidare il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dopo che Matt Gaetz, che era la primadima che è coinvolto in diversi scandali, ha ritirato la sua candidatura. Bondi è stata la prima donna procuratoredella Florida, ma negli ultimi anni è forse più nota per essere una fedele sostenitrice dell'ex presidente. "Pam è stataper quasi 20 anni, dove è stata molto dura con i criminali violenti", ha dettoin un post su Truth. Bondi, 59 anni, è partner di Ballard Partners, la società di lobbying che era stata gestita dal nuovo capo dello staff di, Susie Wiles, e il cui fondatore, Brian Ballard, è uno dei principali fundraiser di. È co-presidente della divisione Legge e Giustizia del think tank conservatore America First Policy Institut, pieno di fedelissimi e addetti ai lavori di, che l'ha benedetto prima della sua fondazione nel 2021.