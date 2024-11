Vanityfair.it - Che cos'è la mototerapia, che è stata ufficialmente affiancata a clown, pet e musica come «terapia complementare» per il benessere

Leggi su Vanityfair.it

Sfrutta una motocicletta da cross elettrica per affiancarsi alle terapie tradizionali e convenzionali al fine di intervenire suldei pazienti con gravi malattie, anche oncologiche. Ma l'approvazione del disegno di legge in Senato ha sollevato non poche polemiche