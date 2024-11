Fanpage.it - Che cos’è il disegno di legge Salva Milano: chi riguarda e quali progetti vengono salvati

Leggi su Fanpage.it

Ildiha ottenuto la prima approvazione dalla Camera e presto sarà votato anche in Senato. Nel caso in cui dovesse entrare in vigore, farebbe ripartire i 150che nei mesi scorsi la Procura milanese aveva bloccato per presunti abusi edilizi.