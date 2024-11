Dilei.it - Charlotte Casiraghi convive a Parigi col nuovo fidanzato Nicolas Mathieu

Leggi su Dilei.it

si è trasferita definitivamente adove è andata are con il, lo scrittore. Eppure lui a Monaco non ci ha mai messo piede e le presentazioni ufficiali con Carolina e il resto della famiglia di lei non sono ancora avvenute.è andata are consarebbe dunque andata are cona nemmeno un anno dalla fine del suo matrimonio con Dimitri Rassam. I due infatti si sono lasciati lo scorso gennaio senza mai rilasciare dichiarazioni ufficiali. Perciò, le motivazioni del divorzio restano nell’ambito del puro pettegolezzo.Comunque, si dice che sia stataa volere la separazione perché ormai lei e Dimitri non avevano più nulla in comune. Rassam era preso col suo lavoro che lo costringe a vivere trae Los Angeles, mentre lei ci teneva a restare a Monaco da dove faceva qualche puntata aper i suoi impegni professionali.