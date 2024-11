Leccotoday.it - Cestini=discariche, compare anche una bombola del gas

Leggi su Leccotoday.it

Rieccoci con la poco edificante saga dei rifiuti abbandonati vicino ai cestini. Situazione che non accenna a migliorare e continua a creare tensioni tra gli addetti alla raccolta, da tempo impegnati in una vertenza sindacale che potrebbe avere nuovi sviluppi. In tutto questo tempo la situazione.