Ilrestodelcarlino.it - Centrale sul Secchia a 5 milioni di chilowatt all’ora

Ha già raggiunto una produzione di 5di kwh laidroelettrica sul. A Reggio, nella sede del Consorzio di Bonifica dell’Emilia, si è svolto un incontro per celebrare i dieci anni d’attività di B.I. Energia, la società partecipata (per il 52,5% dall’Emiliae per il restante 47,5 % da IREN Energia) che ha in gestione laidroelettrica San Michele dei Mucchietti sul fiumea Castellarano. I tecnici dell’Emiliahanno illustrato l’attività attuale dellache oggi può contare su una produzione di energia elettrica pulita in continua crescita, passando dai 2.468.221 kwh del 2022 ai 5.824.889 kwh del 2023. La realizzazione dellaidroelettrica "ha consentito che il nodo idraulico della Traversa realizzata dalla Regione negli anni ’80 acquisisse, oltre a quelle irrigua, industriale e di laminazione delle piene, anche la funzionalità di produrre energia pulita e senza consumi di CO2", ha spiegato Lorenzo Catellani, presidente dell’Emilia