Fanpage.it - Caso Margaret Spada, il chirurgo: “Cosa ci deve insospettire quando prenotiamo un intervento”

Bisogna sempre rivolgersi a uno specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, cioè al medico che dopo la laurea si è formato per altri cinque anni frequentando la Scuola di Specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Non solo, il professionista che ha fretta