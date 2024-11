Agi.it - Caso Larimar: il legale, "nessun sospettato, attendiamo l'esito dell'autopsia"

AGI - Nel giornoa fiaccolata a Piazza Armerina (Enna) in memoria di, la quindicenne trovata impiccata a un albero lo scorso 5 novembre, fanno discutere le ultime dichiarazionia madre che ha affermato di sapere nomi e cognomi dei responsabilia mortea figlia, aggiungendo che la ragazza era stata minacciata di morte a scuola, poche ore prima di essere trovata senza vita nel giardino di casa. Al momento la procura di Caltanissetta continua a indagare per istigazione al suicidio e ha dispoto il sequestro e l'esame dei cellulari di alcuni compagni di scuola. La madre continua a sostenere chesia stata uccisa, che non si sarebbe mai suicidata. L'avvocato Milena Ruffini che rappresenta la famigliaa studentessa ha chiarito ad AGI alcuni elementi che ritiene fondamentali: "La famiglia non si arrende all'idea del suicidio e credo che meriti risposte.